Homem de 19 anos é preso por roubo no centro de Salgado

Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão prenderam um homem com mandado de prisão em aberto, pelo crime de roubo, na noite do último sábado, 23, no centro da cidade de Salgado.

Durante o policiamento preventivo realizado na ‘Rua do Sindicato’, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita. No momento da abordagem, a equipe do 6º Batalhão constatou que havia um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de roubo, em desfavor dele.

O homem, de 19 anos de idade, foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Estância.

Fonte: Polícia Militar de Sergipe