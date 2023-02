Homem de 81 anos é preso por estupro na Barra dos Coqueiros

O Comando de Operações Especiais (COE) prendeu na madrugada deste sábado, 18, no município de Barra dos Coqueiros, um homem de 81 anos, suspeito de estupro de vulnerável. A polícia chegou à localização do idoso após ser acionada pelo pai da vítima, durante rondas na Grande Aracaju.

Por volta de 0h15, um motorista, ao encontrar a guarnição do COE que circulava por ruas da Barra dos Coqueiros, acenou, buzinando e sinalizando com os faróis. De imediato, os policiais pararam, momento em que o homem informou que a filha, que estava no banco traseiro do carro, tinha sido estuprada.

A equipe policial se aproximou do automóvel e constatou que a menina estava chorando e com aparência assustada. O pai da criança pediu orientação sobre o que fazer, e os policiais solicitaram que ele indicasse onde estaria o autor do crime. No endereço informado, o suspeito foi apresentado por um familiar, e prontamente conduzido à viatura.

Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), para as providências necessárias. Na unidade da Polícia Civil, a delegada Lara Schuster, que estava à frente do plantão, registrou o caso como estupro de vulnerável.

Fonte: SSP/SE