Homem é baleado por PM dentro de posto policial em Capela

Um homem foi baleado por um policial militar dentro do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), em Capela. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).
De acordo com a corporação, o homem foi levado ao local após uma denúncia de ameaça contra a esposa e um familiar dela.
A PM informou que ele ficou agressivo no atendimento e tentou pegar a arma do policial, que reagiu e efetuou os disparos. O homem foi atingido em um dos braços e no abdômen.
Segundo a polícia, ele tem histórico criminal. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.
Fonte: G1 Sergipe