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Homem é baleado por PM dentro de posto policial em Capela

Screenshot 2026-09-14 at 11-40-16 Instagram

Um homem foi baleado por um policial militar dentro do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), em Capela. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, o homem foi levado ao local após uma denúncia de ameaça contra a esposa e um familiar dela.

A PM informou que ele ficou agressivo no atendimento e tentou pegar a arma do policial, que reagiu e efetuou os disparos. O homem foi atingido em um dos braços e no abdômen.

Segundo a polícia, ele tem histórico criminal. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Fonte: G1 Sergipe

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