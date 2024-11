Homem é detido após ameaçar mulheres com faca próximo a loja em Lagarto

Na manhã desta terça-feira (19), a guarnição Tático 71 foi acionada para verificar uma ocorrência em que um homem estaria portando uma arma branca e ameaçando transeuntes em Lagarto.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares encontraram duas senhoras visivelmente assustadas. Elas apontaram o suspeito e relataram que haviam sido ameaçadas por ele, que circulava próximo a uma loja. Segundo as vítimas, essa não foi a primeira vez que o homem protagonizou esse tipo de situação.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito uma arma branca do tipo faca. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram tomadas as medidas cabíveis.