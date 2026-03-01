Homem é detido por ameaça com faca no povoado Açú Velho, em Lagarto

Na tarde do último sábado, policiais militares do 7º Batalhão foram acionados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de ameaça no povoado Açú Velho, em Lagarto.

No local, a vítima informou que o próprio irmão teria ido até sua residência com uma faca tipo peixeira, fazendo ameaças. Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito no quintal de uma casa vizinha, ainda com a arma branca.

Após diálogo, ele acatou as ordens e foi abordado. Segundo a polícia, foi constatado que o homem estava em saída temporária do sistema prisional. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional para os procedimentos legais.