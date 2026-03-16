Homem é encontrado morto após ser atacado por abelhas em Riachuelo

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Sergipe, a vítima trafegava com um amigo em uma motocicleta no domingo (15), quando a dupla foi atacada pelos insetos. Os dois homens correram para a região de mata. Um deles conseguiu voltar e foi atendido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde.

Os bombeiros iniciaram a procura pela outra vítima ainda no mesmo dia, mas foi interrompida durante a noite. O corpo do homem só foi encontrado com apoio do cão de busca Thor.

Os bombeiros orientam que, em situações de ataque de abelhas ou outros enxames, a população deve se afastar imediatamente do local e acionar o telefone 193.

Fonte: G1 Sergipe