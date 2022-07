Na manhã da última quinta-feira, 7, um corpo do sexo masculino foi encontrado sem vida, no fundo do Ginásio de Esportes do povoado Triunfo, na zona rural de Simão Dias. A vítima foi identificada como José de Jesus, mais conhecido como Fuscão.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) que ainda não esclareceu a causa da morte.