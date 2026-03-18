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Homem é morto a facadas dentro de micro-ônibus em Cristinápolis

Screenshot 2026-03-17 at 21-09-14 Homem é morto em micro-ônibus em Cristinápolis suspeito é preso G1

Um homem foi assassinado a golpes de faca na manhã desta terça-feira (17) dentro de um ônibus de transporte intermunicipal em Cristinápolis. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, o veículo estava parado na Praça da Bandeira, no Centro da cidade, no momento do crime. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito de desferir os golpes foi preso em flagrante por policiais militares ainda na região do crime. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

Fonte: G1 Sergipe

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