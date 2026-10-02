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Homem é morto a tiros na Zona Oeste de Aracaju

Screenshot 2026-10-02 at 11-29-25 Homem é morto a tiros no Bairro Olaria em Aracaju G1

Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (1º), no Bairro Olaria, na Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Santa Gleide quando foi informada sobre os disparos. Testemunhas relataram que o suspeito vestia uma camisa de mangas longas verde, semelhante a um fardamento de construção civil. O crime aconteceu próximo ao local onde houve um comício eleitoral.

Policiais fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local.

A Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para fazer a perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação.

Qualquer informação que possa contribuir com a investigação deve ser repassada por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

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