Homem é morto a tiros na Zona Oeste de Aracaju

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Santa Gleide quando foi informada sobre os disparos. Testemunhas relataram que o suspeito vestia uma camisa de mangas longas verde, semelhante a um fardamento de construção civil. O crime aconteceu próximo ao local onde houve um comício eleitoral.

Policiais fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local.

A Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para fazer a perícia e a remoção do corpo.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação.