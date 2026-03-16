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Homem é preso com cerca de 40 quilos de drogas em Cristinápolis

Screenshot 2026-03-16 at 17-58-42 Homem é preso com 40 kg de drogas em Cristinápolis G1

Um homem foi preso com 40 quilos de drogas no município de Cristinápolis. A ação, confirmada no final da noite desse domingo (15) foi resultado do trabalho conjunto entre a Polícia Civil (PC) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A partir de informações que indicavam que um carregamento de drogas poderia ser transportado para Sergipe, foi iniciado o monitoramento de um suspeito que estaria em deslocamento em direção ao estado.

As equipes policiais se deslocaram até Cristinápolis, onde foi realizada a abordagem. Na vistoria ao veículo foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes no porta malas. Foram apreendidos 38 tabletes de substância análoga à maconha e dois de substância análoga à cocaína.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para Aracaju, juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais e continuidade das investigações pela Polícia Civil.

Fonte: G1 Sergipe

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