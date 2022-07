Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Lagarto

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto e do 7° Batalhão da Polícia Militar (7° BPM) deflagraram uma operação para o combate ao tráfico de drogas na região do Alto da Boa Vista, em Lagarto. A ação policial ocorreu no último domingo, 10.

Na ação policial, um homem, identificado como Bismarque Santiago dos Santos, conhecido como “Tatá” foi flagrado com drogas, confessou a prática de tráfico e foi conduzido à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

De acordo com as informações policiais, a operação foi articulada após uma série de denúncias referente ao tráfico de drogas na localidade.

Durante as diligências, os policiais visualizaram um indivíduo vendendo drogas na porta de casa, momento em que os policiais tentaram prendê-lo. Ele correu para dentro do imóvel, mas foi alcançado pelos policiais.

Ao ser alcançado, o indivíduo foi flagrado com uma pequena quantidade de droga em seu bolso e, em seguida, informou onde estaria escondido o restante dos entorpecentes. Os policiais apreenderam no interior do imóvel mais uma quantidade significativa de cocaína e crack.

Bismarque Santiago dos Santos, o homem detido na operação, é egresso do sistema prisional e estava sendo investigado pela prática de assaltos na cidade.

Ao longo deste ano de 2022 várias prisões foram realizadas graças ao trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar da cidade de Lagarto. As ações conjuntas têm contribuído para a redução de crimes na região Centro Sul de Sergipe.