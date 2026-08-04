Homem é preso pela Guarda Municipal após descumprir medida protetiva em Lagarto

A Guarda Municipal de Lagarto (GML) prendeu um homem na tarde da última segunda-feira (3), acusado de descumprir uma medida protetiva no bairro Matinha.

De acordo com a GML, a equipe foi acionada após a vítima informar que o ex-companheiro havia desrespeitado a determinação judicial. Segundo o relato, além de se aproximar da mulher, o suspeito teria feito ameaças, proferido ofensas e escrito uma frase ofensiva em frente à residência dela.

Os agentes foram até o local, constataram a situação e realizaram a condução do suspeito para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A ocorrência foi registrada como descumprimento de medida protetiva.