Homem é preso por tráfico de drogas em Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 27, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro Fuzuê, em Lagarto. De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), ele foi flagrado entregando entorpecentes a um motoboy que conseguiu fugir do cerco policial.

Já o primeiro estava em posse de três bolsinhas contendo cocaína e R$ 55,00 fracionados. Além disso, ele possuía mais nove bolsinhas contendo a mesma substância, uma balança de precisão e uma peneira usada para refinar a droga, dentro de sua residência.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.