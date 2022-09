Homem é preso por tráfico de drogas na zona rural de Lagarto

Na última sexta-feira, 16, a Polícia Civil do município de Lagarto prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas, no Povoado Rio das Vacas. Com ele, foram apreendidos drogas, munições e um celular roubado.

Durante diligências policiais no referido povoado, as equipes flagraram o momento em que um indivíduo fazia a venda de drogas na varanda da sua residência. Os policiais realizaram uma abordagem e inicialmente foram localizados alguns pinos cheios com cocaína, maconha e munições no calibre 32.

Em seguida, os policiais iniciaram uma busca no interior do imóvel e localizaram aproximadamente 400 gramas de cocaína escondidas dentro de um som e um aparelho celular roubado no mês de julho deste ano no bairro Colônia 13.

Duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia. O suspeito responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de munição.

Fonte: SSP/SE