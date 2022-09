Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Campo Novo

No final da tarde da última segunda-feira, 19, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jardim Campo Novo, na sede da cidade de Lagarto. De acordo com a Polícia Militar, o ato ocorreu após o recebimento de denúncias dando conta que o endereço do suspeito funcionava um ponto de venda de drogas.

No local, o suspeito foi encontrado com uma pochete, que foi arremessada para dentro da residência, durante uma fuga sem sucesso. Dentro da pochete haviam cinco pinos contendo cocaína, enquanto que dentro da residência haviam mais 40 pinos, balança de precisão, além de outros materiais que, segundo a PM, comprovam o tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.