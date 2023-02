Pescador encontra corpo de homem no rio Vaza-Barris

O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira, 10, às margens do rio Vaza-Barris, no bairro Areia Branca, Zona de Expansão de Aracaju. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

De acordo com o CBM, o corpo foi encontrado por um pescador. Ele contou que estava pescando no local quando sentiu sua linha enroscar em alguma coisa. Ao puxar a linha, o pescador notou que se tratava de um corpo.

Um vídeo, que ‘viralizou‘ nas redes sociais, mostra o momento em que duas pessoas resgatam o corpo da vítima de dentro da água. Nas imagens, é possível ver que o homem trajava uma calça e uma camisa.

A Polícia Militar confirmou a informação e acrescentou que homem usava um tênis e tinha uma corda na cintura. Ainda segundo a PM, o homem aparentava ter mais de 50 anos e a suspeita é que se tratava de um catador de caranguejo.

Segundo os bombeiros, a causa provável da morte é afogamento. Com este óbito, já são 09 óbitos por afogamento nestes primeiros 40 dias de 2023, sendo sete homens e duas mulheres.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da Isto é Aracaju.