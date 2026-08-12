Homem fica ferido após veículo cair em cratera em rodovia de Sergipe

Um homem, de 61 anos, ficou ferido após o veículo que ele conduzia cair em uma cratera na rodovia SE-100, nas proximidades da ponte entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, no início da noite desta terça-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi retirada do veículo com a ajuda dos militares.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem apresentava ferimentos na perna e no rosto e, após ser estabilizado, foi encaminhado para uma unidade de saúde.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o paciente passou por exames e avaliação das especialidades de cirurgia geral, bucomaxilofacial e meurocirurgia. Ele seguirá internado sob os cuidados da equipe médica e multidisciplinar. O quadro de saúde é considerado estável.

Fonte: G1 Sergipe