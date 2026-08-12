logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Homem fica ferido após veículo cair em cratera em rodovia de Sergipe

Screenshot 2026-08-12 at 19-17-02 Homem fica ferido após veículo cair em cratera em rodovia de Sergipe G1

Um homem, de 61 anos, ficou ferido após o veículo que ele conduzia cair em uma cratera na rodovia SE-100, nas proximidades da ponte entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, no início da noite desta terça-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu os primeiros atendimentos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi retirada do veículo com a ajuda dos militares.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem apresentava ferimentos na perna e no rosto e, após ser estabilizado, foi encaminhado para uma unidade de saúde.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o paciente passou por exames e avaliação das especialidades de cirurgia geral, bucomaxilofacial e meurocirurgia. Ele seguirá internado sob os cuidados da equipe médica e multidisciplinar. O quadro de saúde é considerado estável.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next