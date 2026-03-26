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Homem flagrado agredindo mulher em via pública é preso em Estância

Screenshot 2026-03-26 at 20-23-42 Homem que agrediu mulher em via pública é preso em Estância G1

A Polícia Civil já havia divulgado a imagem de Alécio Luis de Abreu Barreto, que tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado oficialmente como foragido.

Segundo o advogado dele, Aurélio Belém, Alécio se apresentou espontaneamente ao fórum e já passou por audiência de custódia. Ele também informou que, embora respeite a decisão judicial que decretou a prisão provisória, vai avaliar a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe.

O caso ocorreu no dia 4 de março e a agressão foi filmada por moradores da cidade. A vítima compareceu momentos depois do ocorrido à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) do município, onde foi ouvida pela equipe policial.

Durante o depoimento, a mulher relatou os fatos e confirmou as agressões. A delegada responsável pelo caso solicitou a concessão de medida protetiva para a agredida.

Fonte: G1 Sergipe

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