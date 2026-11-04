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Homem morre após passar 12 horas dentro de motel na Grande Aracaju

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A Polícia Civil investiga a morte de um homem ocorrida dentro de um motel no município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (3), após o homem passar cerca de 12 horas no estabelecimento e entrar em surto.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 23h para conter o homem, que estaria correndo pelos corredores do motel, agredindo funcionários e tentando danificar objetos do local.

Segundo o relato dos militares que atenderam à ocorrência, ao chegarem ao local, o homem apresentava visíveis sinais de surto e tentou entrar na viatura da PM. Para contê-lo, os policiais precisaram realizar a imobilização. Durante o procedimento, ele desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas, ao chegar, constatou o óbito. De acordo com a PM, a suspeita inicial da equipe médica é de que ele tenha sofrido um infarto provocado por overdose.

Funcionários do motel relataram à polícia que o homem deu entrada no estabelecimento acompanhado de mais duas pessoas e que o grupo permaneceu no quarto por mais de 12 horas. No entanto, os acompanhantes deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar.

Durante a vistoria realizada no quarto ocupado pela vítima, os policiais encontraram poções de cocaína e bebidas alcoólicas.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo. A Polícia Técnica também realizou a perícia do espaço. O caso segue sob apuração da Polícia Civil, que deve ouvir os funcionários e buscar identificar e depor as pessoas que estavam com o homem no estabelecimento.

Fonte: G1 Sergipe

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