Homem morre e dois são presos durante operação conjunta em Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 15, uma ação conjunta entre a Delegacia de Lagarto e 7º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe (7º BPM) resultou no cumprimento de mandatos de prisão e de busca no Bairro Loiola II, em Lagarto.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara que esteve à frente da investigação, que iniciou há dois meses e identificou um dos principais suspeitos de realizar roubos na cidade Lagarto, o investigado agia sempre com muita violência durante os roubos, agredindo as vítimas e efetuando disparos para o alto com a intenção de provocar pânico nas vítimas.

Durante o cumprimento do mandado o suspeito que era egresso do sistema prisional, reagiu a abordagem policial, disparando contra as equipes, a injusta agressão foi prontamente revidada, ele foi atingido, socorrido de imediato ao hospital, mas evoluiu a óbito.

O suspeito também era investigado por praticar duas tentativas de homicídio recentemente na cidade de Lagarto, sendo que uma das vítimas está internada em estado grave.

Durante a ação dois outros suspeitos foram presos em flagrante, um por posse de arma e outro por tráfico de drogas, durante a ação foram apreendidas drogas e armas.