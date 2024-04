Homem morre em acidente e tem corpo atropelado e arrastado antes da chegada do IML

No último sábado,20, o comerciante Wesley da Silva, de 34 anos, morreu depois de perder o controle da moto que conduzia na SE-179, no município de Pinhão.

Enquanto os agentes isolavam a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), o corpo do comerciante foi atropelado por um carro e arrastado por cerca de 10 metros.

De acordo com a polícia, o motorista do carro parou ao ver a movimentação de populares e da PM no local. Mas, quando os agentes se aproximaram, ele acelerou o veículo e acabou atropelando o corpo.

Após o atropelamento, o homem foi perseguido pela polícia, que disparou nos pneus e populares o agrediram. O carro também foi virado e danificado. Uma pessoa que estava no local acabou sendo atingida pelos tiros em uma das pernas.