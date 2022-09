Na tarde da última segunda-feira, 5, um motociclista morreu após colidir frontalmente contra um caminhão, na rodovia SE-270, no trecho que liga os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, próximo ao povoado Tanque.

As circunstâncias que culminaram com a colisão ainda são desconhecidas, enquanto o motociclista sofreu graves ferimentos e morreu no local. Já o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.