Homem morre em UPA de Tobias Barreto

De acordo com a cunhada da vítima, Clécia Maria, ele deu entrada na UPA, por volta das 19h30 deste domingo, após sofrer um acidente de moto e bater a cabeça. No local, ele foi intubado e ficou aguardando transferência para um hospital de Aracaju, devido à gravidade de um ferimento na cabeça. No entanto, o processo de transferência só foi iniciado, por volta das 10h desta segunda, quando uma equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) chegou ao local, mas ele já estava sendo reanimado e não resistiu. “Foram mais de 12 horas aguardando o Samu”, lamentou.