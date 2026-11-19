O Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 19, mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos investigado por possíveis fraudes na oferta de cursos de formação de bombeiro civil, socorrista e resgatista. A ação também incluiu mandados de busca e apreensão no bairro São Conrado, em Aracaju.

Segundo as investigações, o homem se apresentava como “comandante” e utilizava uniformes, símbolos e supostos vínculos com o Corpo de Bombeiros Militar para conferir credibilidade às atividades. A apuração aponta que ele atraía alunos com promessas de cursos gratuitos e oportunidades de emprego, mas, posteriormente, exigia pagamentos por certificados, credenciais e outras taxas.

Também há indícios de emissão de documentos irregulares e relatos de intimidação contra alunos que questionavam a atuação do investigado.

Durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de airsoft, que, segundo a investigação, seria utilizada para transmitir uma imagem de poder e autoridade, além de uniformes empregados nas atividades investigadas. Também foram recolhidos certificados com suspeita de falsificação, um computador e um aparelho celular.

O material apreendido será analisado para subsidiar o aprofundamento das investigações, que buscam esclarecer a extensão das possíveis fraudes e identificar outras pessoas que possam ter sido prejudicadas.

Após a prisão, o homem foi conduzido ao COPE e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da Polícia Civil