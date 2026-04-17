Homem rompe tornozeleira eletrônica e esfaqueia companheira em Aracaju

De acordo com as investigações, o homem havia sido preso na quarta-feira (15) por lesão corporal contra a mesma mulher. Na quinta-feira, após passar por audiência de custódia, ele foi liberado mediante o uso de tornozeleira eletrônica. No mesmo dia, o suspeito rompeu o equipamento de monitoramento e foi até a casa da vítima, onde ocorreu o crime.

A mulher foi socorrida por familiares e levada em estado grave para um hospital da capital. A SSP informou que o quadro de saúde da vítima é considerado estável.

O caso é investigado como tentativa de feminicídio pelo Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV). Equipes das polícias Civil e Militar realizam buscas para localizar o suspeito.