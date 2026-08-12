Homens armados invadem casa e atiram contra casal durante tentativa de assalto em Poço Verde

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos exigiram o dinheiro da venda de animais para abate. As vítimas informaram que não possuíam a quantia e ofereceram as motocicletas da família, mas os criminosos recusaram.

Durante a ação, os invasores atiraram contra o homem e, na fuga, efetuaram disparos em direção à mulher. Ela não foi baleada porque o projétil atingiu o terço religioso que carregava no pescoço, reduzindo o impacto da munição. As vítimas foram encaminhas para hospitais.

Fonte: G1 Sergipe