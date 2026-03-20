Hospital de Cirurgia atenderá cerca de 900 mulheres em mutirão inédito do SUS neste fim de semana

O Hospital de Cirurgia (HC) integrará, neste sábado e domingo, 21 e 22, a partir das 7h, o maior mutirão de atendimentos da história do Sistema Único de Saúde (SUS), realizado simultaneamente em todas as regiões do país e voltado exclusivamente para a saúde da mulher. Em apenas dois dias, aproximadamente 900 pacientes – que aguardavam atendimento pelo sistema de regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e tiveram seus atendimentos previamente agendados – serão beneficiadas na unidade hospitalar com exames, consultas e procedimentos cirúrgicos.

O mutirão no HC contemplará diversas áreas, como cardiologia, urologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, ortopedia e oncologia. Estão previstos exames de imagem de alta complexidade, como tomografias e ressonâncias, além de ultrassonografias e avaliações diagnósticas. Ao todo, serão realizados mais de 470 exames, mais 300 consultas especializadas e mais de 90 cirurgias.

Entre os procedimentos cirúrgicos estão tratamentos para pedras nos rins, correções de incontinência urinária, cirurgia bariátrica, retirada parcial da mama em casos de câncer, cirurgias de varizes e retirada da vesícula, além da implantação de dispositivos como marcapasso e procedimentos ortopédicos, como prótese de quadril.

A participação do Hospital de Cirurgia no mutirão nacional contribuirá diretamente para a redução do tempo de espera de mulheres que aguardavam na fila por assistência, além do mais, reforçará o compromisso da instituição filantrópica com a promoção da saúde pública e o cuidado integral das pacientes.

INICIATIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O mutirão nacional é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde, dentro do programa Agora Tem Especialistas, em parceria com estados, municípios e diversas instituições de saúde. A ação tem como objetivo ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade, reduzindo filas e garantindo assistência qualificada a pacientes que aguardavam atendimento pelo sistema de regulação da Secretaria de Estado da Saúde.

SERVIÇO

O que: Mutirão da Saúde das Mulheres

Data: 21 e 22 de março de 2026 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 7h

Local: Hospital de Cirurgia – localizado na Av. Des. Maynard, nº 174, Bairro Cirurgia, Aracaju/SE

Público-alvo: pacientes mulheres previamente marcadas e reguladas pela Secretaria de Estado da Saúde

Contato: (79) 999928-7883 – Malu Araujo | (79) 99933-0750 – Tatianne Melo