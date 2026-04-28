Hospital de Cirurgia divulga programação dos 100 anos com missa, baile, livro e corrida

Prestes a completar 100 anos de existência, o Hospital de Cirurgia (HC) reuniu na manhã desta segunda-feira, 27, profissionais da imprensa sergipana, em um café da manhã, para apresentar a programação oficial das celebrações do centenário – que inclui missa, baile, lançamento de livro e uma corrida -, os principais avanços alcançados nos últimos anos a partir da gestão da Intervenção Judicial e os projetos que irão nortear o futuro da unidade hospitalar.

A instituição filantrópica faz 100 anos no dia 2 de maio, sendo grande referência em atendimentos de média e alta complexidade em Sergipe, sobretudo, para a Rede Estadual de Saúde. O hospital conta com uma estrutura de 256 leitos (206 de enfermaria e 50 de terapia intensiva), realiza consultas em mais de 25 especialidades e oferta diversos exames. É destaque nas áreas de cirurgias cardiovasculares, traumatologia e ortopedia, neurocirurgia e oncologia, além de desempenhar papel importante na formação profissional, com a disponibilização de Residência Médica e Multiprofissional. Nesse cenário de protagonismo na assistência e ensino, o Cirurgia preparou uma programação especial para marcar o centenário.

Celebrações do centenário

As celebrações dos 100 anos se estendem ao longo do ano e começam no dia 4 de maio, com uma missa em ação de graças, às 15h30, no pátio do hospital, celebrada pelo arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes. O momento será voltado aos colaboradores e marcado por fé, reconhecimento e gratidão àqueles que constroem diariamente a história da instituição.

No dia 7 de maio, a celebração ganha um tom festivo e simbólico com o Baile do Centenário, no Salles Multieventos, a partir das 18h30, reunindo autoridades, parceiros e funcionários. Durante o evento, será entregue a Comenda Dr. Augusto Leite, maior honraria do hospital, destinada a apoiadores e colaboradores que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento do Cirurgia ao longo de sua história.

Como forma de eternizar a trajetória de 100 anos, o HC lançará, no dia 30 de julho, o livro “Hospital de Cirurgia – Um Século de Resiliência e Cuidado com os Sergipanos”. A obra percorre desde a fundação, em 1926, até os dias atuais, destacando momentos marcantes, desafios, conquistas e o impacto do hospital na saúde do Estado.

Ainda fará parte da programação comemorativa a Corrida do Centenário, que ocorrerá no dia 26 de setembro e será aberta ao público. Mais do que um evento esportivo, a iniciativa simboliza saúde, qualidade de vida e aproximação com a comunidade, convidando a população a fazer parte desse momento histórico do hospital.

Durante o encontro, a interventora judicial do HC, Márcia Guimarães, destacou o significado do centenário e o papel do hospital. “Estamos aqui nesta manhã para esse encontro com a imprensa para mostrar um pouquinho do que é o Hospital de Cirurgia nesses 100 anos, tudo o que ele é hoje, o que já foi e o futuro dele. E para celebrar esse marco tão importante, preparamos uma programação especial, pensada com muito cuidado para valorizar nossa história”, declarou. Ela ressaltou o pioneirismo da instituição, responsável por marcos importantes na medicina sergipana, como o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste, além da formação de gerações de profissionais.

Projetos futuros

Márcia Guimarães também apresentou os projetos que apontam para a expansão do hospital, entre eles a implantação da Saúde Suplementar, com um prédio exclusivo, a construção do novo Ambulatório, a implantação de uma nova UTI – com obras já em andamento e com previsão de conclusão para esse ano – e a criação do Instituto Augusto Leite, voltado às residências médicas e multiprofissionais.

Outro destaque é o avanço na área de transplantes. Em janeiro deste ano, o Cirurgia iniciou a realização de transplantes renais e, em apenas quatro meses, já alcançou a marca de 10 procedimentos feitos. Paralelamente, o hospital já implantou o Ambulatório de Transplante Hepático – inédito em Sergipe – e trabalha para iniciar, em breve, os transplantes de fígado, ampliando ainda mais a atuação em procedimentos de alta complexidade.

O urologista Dr. Diego Marques, um dos cirurgiões responsáveis pelos transplantes renais, ressaltou a importância desse avanço para o estado. “Estamos aqui hoje nesse encontro com a imprensa celebrando as conquistas do Cirurgia nesse centenário. Um dos nossos principais feitos, atualmente, são justamente os transplantes renais. O hospital em 2026, logo em janeiro, começou com seu primeiro transplante renal e, em quatro meses, já atingimos a marca de 10 transplantes renais. É um serviço muito importante para a sociedade sergipana que se consolida cada vez mais”, afirmou.

A coordenadora do Ambulatório, Kelle Juliana, reforçou a importância da ampliação da estrutura para melhorar ainda mais à assistência à população. “Esse novo prédio, sem dúvidas, vai trazer um atendimento ainda mais qualificado, com um espaço mais amplo e planejado. Atualmente, o Ambulatório conta com 52 salas e realiza, em média, de 250 a 270 atendimentos por dia”, destacou.

Reestruturação com a Intervenção

Os avanços apresentados refletem a reestruturação vivida pelo hospital desde 2018, com a Intervenção Judicial. Nesse período, a produção hospitalar de alta complexidade voltada ao Sistema Único de Saúde (SUS) cresceu 280% até aqui, enquanto a produção ambulatorial teve aumento de 1.388%.

Referência nas áreas de neurocirurgia, cardiovascular, ortopedia e oncologia, o hospital concentra grande parte dos procedimentos de alta complexidade do SUS no estado, com destaque para 93,1% dos procedimentos cardiovasculares, 84,7% em neurocirurgia, 83% em ortopedia e 53% em oncologia. No cenário nacional, a instituição ocupa a 12ª posição entre 543 hospitais em procedimentos cardiovasculares pelo Sistema Único, além de figurar entre os principais do Nordeste em várias especialidades.