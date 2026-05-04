Hospital de Cirurgia inicia celebrações do centenário com missa nesta segunda-feira, 4

O Hospital de Cirurgia (HC) inicia, nesta segunda-feira, 4, as celebrações do seu centenário com uma missa em ação de graças, a partir das 15h30, no pátio da unidade hospitalar. A celebração será conduzida pelo arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes, reunindo colaboradores, pacientes e acompanhantes em um momento de fé, reconhecimento e gratidão.

A missa marca o início oficial da programação comemorativa dos 100 anos do Cirurgia, que contará com outros eventos celebrativos. O momento simboliza não apenas a celebração da trajetória centenária, mas também o reconhecimento ao trabalho de gerações de profissionais que contribuíram com a construção da história da instituição que prezou e preza sempre pelo pioneirismo, ciência e amor.

Referência em alta complexidade

Fundado em 2 de maio de 1926, o Cirurgia é uma instituição filantrópica e o maior prestador de serviços à Rede Estadual de Saúde. Com mais de 260 leitos, sendo 60 de terapia intensiva, o hospital atua com mais de 80% dos atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo assistência de média e alta complexidade em diversas especialidades, sobretudo neurocirurgia, cardiovascular, ortopedia e oncologia.

Programação do centenário

As comemorações do centenário seguem ao longo do ano de 2026 com uma programação especial. Uma agenda que celebra a história, os avanços recentes e projeta o futuro de uma instituição que segue sendo referência no cuidado com os sergipanos.

Programação das celebrações do Centenário

Missa em Ação de Graças

Data: 4 de maio

Horário: 15h30

Local: Pátio do Hospital de Cirurgia (Rua Dom Bosco)

Baile do Centenário

Data: 7 de maio

Horário: 18h30

Local: Salles Multieventos

Lançamento do livro “Hospital de Cirurgia – Um século de resiliência e cuidado com os sergipanos”

Data: 30 de julho

Corrida do Centenário

Data: 26 de setembro