logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Hospital de Cirurgia promove workshop cirúrgico com simulador de robótica

WhatsApp Image 2026-04-06 at 20.37.49

ação reuniu médicos preceptores de especialidades cirúrgicas, residentes e membros do corpo clínico em uma programação teórica e prática.

Com o uso de simulador de alta tecnologia, os profissionais puderam treinar habilidades e vivenciar, na prática, uma das maiores evoluções da medicina moderna, que oferece mais precisão nas cirurgias, menor tempo de recuperação e melhores resultados para os pacientes.

A iniciativa teve como objetivo capacitar os profissionais e marca o primeiro grande passo para a futura implantação da cirurgia robótica no Cirurgia. No Brasil, ainda são poucos os hospitais filantrópicos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e contam com cirurgia robótica, o que reforça a importância do avanço da instituição.

Capacitação e inovação
Um dos idealizadores do workshop foi o urologista e especialista em cirurgia robótica, Dr. André Yoichi, que destacou a importância da simulação no processo de formação dos cirurgiões. “Para se formar um cirurgião robótico e conseguir a certificação passa pelo treinamento em simulação, em que podemos treinar e praticar as habilidades necessárias para realizar os procedimentos no robô. Nesse intuito, o Cirurgia promoveu um workshop com simulação prática em cirurgia robótica. O simulador recria situações reais com grande qualidade, habilitando o cirurgião para realizar os procedimentos na plataforma robótica”, explicou.

O chefe do Serviço de Urologia do Cirurgia, Dr. Luciano Franco, ressaltou que a iniciativa representa um momento importante para a instituição. “Fizemos uma apresentação teórica, demonstrando o grande avanço que é a cirurgia robótica, e depois a simulação no Centro Cirúrgico. É um grande marco para o Cirurgia, como sempre na vanguarda. Quem sabe em breve teremos um robô aqui para começar a tratar nossos pacientes com essa tecnologia, que para a urologia foi um grande avanço”, afirmou.

1ª etapa para implantação
Durante o workshop, os participantes utilizaram o simulador Robotix Mentor, da Endocompany – empresa líder no Brasil em tecnologia médica, especializada em soluções de simulação e treinamento para cirurgia robótica. De acordo com o engenheiro da empresa, Carlos Eduardo, a atividade simbolizou uma etapa importante no processo de implantação da cirurgia assistida por robô no hospital.

“Trouxemos para os médicos utilizarem o simulador, que simula a entrada para o robô de cirurgia robótica. Eles tiveram a oportunidade de conhecer partes básicas e avançadas, modos cirúrgicos e começar a primeira etapa do processo para implantação do robô. Ao longo do dia, os profissionais puderam realizar simulações em diferentes áreas, como ginecologia, prostatectomia e cirurgia geral”, explicou.

Benefícios para os pacientes
Para o urologista Dr. Ricardo Bragança, o workshop marcou o início de uma nova fase para o hospital e para os pacientes. “Estamos vivenciando um momento ímpar, de um instrumento de vanguarda, que é a plataforma robótica, para termos os primeiros contatos e sentir o manuseio do robô. O Cirurgia conseguiu sair na frente com esse curso de demonstração. A plataforma robótica tem muitas vantagens e, com o robô chegando, os pacientes serão beneficiados”, destacou.

Dr. Ricardo Bragança também elencou as vantagens da cirurgia robótica, especialmente na área da urologia. “É uma cirurgia que, por ser especialmente a mais utilizada para câncer de próstata, tem a fineza, a delicadeza dos movimentos do cirurgião, proporcionado pelo movimento dos braços robóticos. E, assim, minimiza lesões de estruturas nobres, como os vasos e os nervos que oferecem a ereção masculina; preserva também estruturas neurológicas e musculares que promovem a manutenção da continência urinária. É uma cirurgia mais oncologicamente perfeita, com menor índice de sangramento, menor tempo cirúrgico e também gera pouquíssima dor ao paciente e alta precoce, no mais tardar, em 24 ou 48 horas de pós-operatório, diferente das outras técnicas que fazemos habitualmente”, relatou.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next