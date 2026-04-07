Hospital de Cirurgia promove workshop cirúrgico com simulador de robótica

ação reuniu médicos preceptores de especialidades cirúrgicas, residentes e membros do corpo clínico em uma programação teórica e prática.

Com o uso de simulador de alta tecnologia, os profissionais puderam treinar habilidades e vivenciar, na prática, uma das maiores evoluções da medicina moderna, que oferece mais precisão nas cirurgias, menor tempo de recuperação e melhores resultados para os pacientes.

A iniciativa teve como objetivo capacitar os profissionais e marca o primeiro grande passo para a futura implantação da cirurgia robótica no Cirurgia. No Brasil, ainda são poucos os hospitais filantrópicos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e contam com cirurgia robótica, o que reforça a importância do avanço da instituição.

Capacitação e inovação

Um dos idealizadores do workshop foi o urologista e especialista em cirurgia robótica, Dr. André Yoichi, que destacou a importância da simulação no processo de formação dos cirurgiões. “Para se formar um cirurgião robótico e conseguir a certificação passa pelo treinamento em simulação, em que podemos treinar e praticar as habilidades necessárias para realizar os procedimentos no robô. Nesse intuito, o Cirurgia promoveu um workshop com simulação prática em cirurgia robótica. O simulador recria situações reais com grande qualidade, habilitando o cirurgião para realizar os procedimentos na plataforma robótica”, explicou.

O chefe do Serviço de Urologia do Cirurgia, Dr. Luciano Franco, ressaltou que a iniciativa representa um momento importante para a instituição. “Fizemos uma apresentação teórica, demonstrando o grande avanço que é a cirurgia robótica, e depois a simulação no Centro Cirúrgico. É um grande marco para o Cirurgia, como sempre na vanguarda. Quem sabe em breve teremos um robô aqui para começar a tratar nossos pacientes com essa tecnologia, que para a urologia foi um grande avanço”, afirmou.

1ª etapa para implantação

Durante o workshop, os participantes utilizaram o simulador Robotix Mentor, da Endocompany – empresa líder no Brasil em tecnologia médica, especializada em soluções de simulação e treinamento para cirurgia robótica. De acordo com o engenheiro da empresa, Carlos Eduardo, a atividade simbolizou uma etapa importante no processo de implantação da cirurgia assistida por robô no hospital.

“Trouxemos para os médicos utilizarem o simulador, que simula a entrada para o robô de cirurgia robótica. Eles tiveram a oportunidade de conhecer partes básicas e avançadas, modos cirúrgicos e começar a primeira etapa do processo para implantação do robô. Ao longo do dia, os profissionais puderam realizar simulações em diferentes áreas, como ginecologia, prostatectomia e cirurgia geral”, explicou.

Benefícios para os pacientes

Para o urologista Dr. Ricardo Bragança, o workshop marcou o início de uma nova fase para o hospital e para os pacientes. “Estamos vivenciando um momento ímpar, de um instrumento de vanguarda, que é a plataforma robótica, para termos os primeiros contatos e sentir o manuseio do robô. O Cirurgia conseguiu sair na frente com esse curso de demonstração. A plataforma robótica tem muitas vantagens e, com o robô chegando, os pacientes serão beneficiados”, destacou.

Dr. Ricardo Bragança também elencou as vantagens da cirurgia robótica, especialmente na área da urologia. “É uma cirurgia que, por ser especialmente a mais utilizada para câncer de próstata, tem a fineza, a delicadeza dos movimentos do cirurgião, proporcionado pelo movimento dos braços robóticos. E, assim, minimiza lesões de estruturas nobres, como os vasos e os nervos que oferecem a ereção masculina; preserva também estruturas neurológicas e musculares que promovem a manutenção da continência urinária. É uma cirurgia mais oncologicamente perfeita, com menor índice de sangramento, menor tempo cirúrgico e também gera pouquíssima dor ao paciente e alta precoce, no mais tardar, em 24 ou 48 horas de pós-operatório, diferente das outras técnicas que fazemos habitualmente”, relatou.