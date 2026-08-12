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Hospital de Cirurgia realizará corrida em celebração aos 100 anos no dia 26 de setembro

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O Hospital de Cirurgia (HC) vai levar as comemorações pelo seu centenário para as ruas de Aracaju. No dia 26 de setembro, a instituição filantrópica realizará a Corrida de 100 anos, evento que reunirá esporte, saúde e conscientização. A concentração e a largada serão no Calçadão da Praia Formosa, em Aracaju, a partir das 16h30. Confira forma de inscrição no final da matéria

Com organização da Speed Produções e Eventos, a corrida integra a programação preparada pelo Cirurgia para celebrar um século de atuação na saúde de Sergipe e terá opções para diferentes perfis de participantes, com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km. A expectativa é reunir cerca de 600 atletas, entre corredores profissionais e amadores, colaboradores, ex-pacientes, familiares e comunidade.

A realização em setembro também aproxima o evento de duas importantes campanhas de saúde: o Setembro Vermelho, voltado à conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares, e o Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. A proposta é aproveitar a mobilização em torno da prática esportiva para estimular hábitos saudáveis e dar visibilidade a essas duas causas diretamente relacionadas à atuação do hospital.

Um século em movimento
Para a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, enfermeira Márcia Guimarães, a corrida aproxima a população de uma celebração que pertence também aos sergipanos. “Chegar aos 100 anos é uma marca que diz muito sobre a presença do nosso Cirurgia na vida dos sergipanos. Ao longo de um século, milhares de pessoas passaram por aqui, foram cuidadas, recuperaram a saúde e também ajudaram a construir essa história. Queremos levar essa celebração para além dos muros do hospital e permitir que colaboradores, pacientes, parceiros, atletas e toda a sociedade participem conosco. E não haveria maneira mais coerente de fazer isso do que promovendo saúde, incentivando a atividade física e dando visibilidade a causas tão importantes como a saúde cardiovascular e a doação de órgãos”, destaca Márcia Guimarães.

Arena e show
A estrutura do evento contará com uma arena e espaços de integração para os participantes. Após as provas, a programação seguirá com premiação e show musical, encerrando a celebração esportiva do centenário do Cirurgia.

Inscrições
Os interessados em participar devem acessar o site da TicketSports (www.ticketsports.com.br) e buscar por “Corrida de 100 anos do Hospital Cirurgia” para fazer inscrição até o dia 14 de setembro. Estão disponíveis as opções Kit Completo (sacola, camisa, brinde, número de peito e chip descartável) e Kit Quero Correr (sacola, número de peito e chip descartável).

Serviço
O que: Corrida de 100 anos do Hospital de Cirurgia
Data: 26 de setembro de 2026
Local: Calçadão da Praia Formosa, Aracaju
Horário: a partir das 16h30
Modalidades: 2,5 km, 5 km e 10 km
Inscrições: até 14 de setembro, pelo site TicketSports

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