HU de Lagarto registra 727 atendimentos e 59 internações durante os festejos juninos

O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UfS/Ebserh) divulgou nesta sexta-feira, 1º, dados de atendimentos realizados durante o Festival da Mandioca de Lagarto, ocorrido no município no período de 23 a 29 de junho.

Foram realizados 727 atendimentos e procedidas 59 internações. Dos atendimentos realizados, 51,17% foi de pacientes de baixa complexidade, classificados como branco, verde e azul. E 48,83% foi de pacientes que necessitaram de atendimentos de média e alta complexidade, classificados como vermelho, laranja e amarelo.

Especificamente no período noturno foram atendidos 314 usuários, sendo 53,5% de pacientes que necessitaram de atendimento média e alta complexidade. E 46,50% de pacientes de baixa complexidade.

O fluxo de triagem, classificação de risco e atendimento médico adotados durante os festejos juninos ocorreu por demanda espontânea de usuários que procuraram o Pronto Socorro do hospital, em função do posto avançado de atendimento instalado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto no espaço do evento, por regulação de unidades de saúde da região, ou através do Complexo Regulatório de Sergipe.

O plano de contingência para os festejos juninos foi discutido em reunião que contou com a presença de gestores do HUL-UFS e da Secretaria de Saúde de Lagarto. Na oportunidade, foi apresentado e discutido conjuntamente o planejamento dos dois pontos da Rede de Atenção à Saúde (Atenção Primária e HUL-UFS) para as festividades juninas.

Assertividade da cooperação

O superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto, ressaltou a importância da parceria com o município na discussão e colocação em prática do plano conjunto de atendimento. “Foi assertiva e bem-vinda, demonstrando que união supera dificuldades e fortalece o mais fundamental e de interesse comum, que é o cuidado de saúde em favor dos usuários”, observou.

Para o responsável pela Divisão de Gestão do Cuidado do HUL, Marcos Henrique, a execução do plano de contingência possibilitou a manutenção da assistência hospitalar bem como o atendimento à demanda relacionada aos festejos. “A articulação do HUL com a SMS e SAMU proporcionou dinâmica na medida em que estratificou os atendimentos por complexidade e organizou os fluxos de regulação, o que resultou na garantia e cobertura assistencial durante a grande movimentação de pessoas nas festividades, proporcionando tranquilidade mesmo diante das necessidades de assistência típicas do período”, avaliou.

Fonte: HUL/Ebserh