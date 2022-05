HUL homenageia mães usuárias e colaboradoras da unidade hospitalar

Em comemoração ao Dia das Mães, que será celebrado neste domingo, 8 de maio, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) programou ao longo da semana uma série de atividades voltadas para as mães usuárias e também para as mães colaboradoras da unidade hospitalar.

A ação em homenagem às mães iniciou na terça-feira, 3, contando com apresentações musicais dos colaboradores Rafael Souza e José Augusto, do HUL-UFS, e de Fábio Nunes, do HU-UFS; exposição de painel de fotos no refeitório, área administrativa e na tela dos computadores da unidade; entrega de brindes; ginástica laboral e alongamento; ação do projeto HumanizArte do hospital para as mães no setor de Pediatria; além de mensagem em homenagem às mães proporcionada pelo superintende da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto.

“Uma iniciativa bonita, um gesto delicado do hospital em homenagear as mães em um momento como este, onde muitas estão aqui com seus filhos em recuperação e outras chegando com crianças para atendimento”, observou Juliana dos Santos Dantas, 37, moradora de Lagarto, que acompanha a filha de seis anos internada na Unidade de Pediatria do HUL. “Parabenizo o Hospital Universitário de Lagarto não só por esta iniciativa, mas também pelo carinho, pelo cuidado, pelo acolhimento da minha filha neste momento difícil”, disse.

A iniciativa também envolveu palestras presenciais e on-line nesta sexta-feira, 6, sobre temas como “Ser mãe: expressão do amor de Deus”, com a psiquiatra Norma Alves; “O ser mãe e profissional: uma história de superação”, com a técnica em Análises Clínicas Luciane Cajé; e “Mãe e Servidora: os desafios da mãe equilibrista”, com a assistente social Sandra Gomes Garcia.

“Agradecer pelo carinho, por esta linda homenagem neste momento tão sublime e importantíssimo para mim”, destacou Rose Cleice Marinho, técnica de Enfermagem, uma das mães homenageadas no painel de fotos e no vídeo em homenagem às mães colaboradoras do hospital. “Fico lisonjeada com o carinho de toda a equipe e ciente de que realmente existem amigos verdadeiros, o que me torna mais orgulhosa em fazer parte dessa linda família com a qual aprendo todos os dias”, disse. “No mais, agradecer a Deus por estar vivenciando este momento lindo em minha vida, que é o privilégio de ser mãe”, complementou.

O superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto, acompanhou as atividades programadas e em vários momentos fez questão de felicitar as mães que se encontram internadas ou acompanhando os seus filhos na unidade hospitalar. Como também as mães colaboradoras que atuam nos vários setores e alas do hospital.

“É uma homenagem àquelas que podem e têm o dom de produzir a vida, daí a importância dessa iniciativa realizada com todo o carinho e cuidado, e que mobilizou, envolveu e tocou a todos nós que fazemos o Hospital Universitário de Lagarto”, enfatizou o superintendente. As atividades da semana das mães do HUL foram encerradas nesta sexta-feira com canto coral apresentado pelo Coral Jovem de Lagarto, da Igreja Adventista local.

Fonte: HUL/Ebserh