HUL promove atividades voltadas à prevenção ao suicídio

Conscientizar e chamar a atenção de usuários e profissionais para a importância das ações de prevenção ao suicídio. Com esse propósito foi realizada a ação Setembro Amarelo 2022 do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebser), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto.

Pensando e discutindo em perspectiva os Sistemas de Assistência à Saúde Mental no SUS, foram temáticas do encontro – em alusão à campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio – o atendimento por tentativa de suicídio no HUL-UFS, a prática do atendimento psicológico na unidade hospitalar e a Rede de Atenção Psicossocial de Lagarto.

A iniciativa envolveu também conteúdos como a assistência à saúde mental no CAPS Aconchego, a prática de saúde mental do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e o cuidado da saúde mental das pessoas em uso abusivo de substâncias químicas (CAPS AD).

Considerando o total de atendimentos por tentativa de suicídio nos últimos dois anos no Hospital Universitário de Lagarto (2020 e 2021), 69% desta demanda foi de atendimento a mulheres, 84% tinham idade entre 20 e 59 anos, e 79% foram avaliados como de médio ou alto risco para novas tentativas. Os dados denotam a importância da atenção que se faz necessária em relação ao tema, e da construção de ações integradas visando ações de prevenção e tratamento dispensado aos usuários.

Valorizando a vida

“Através da informação e integração desses serviços podemos promover uma saúde mental mais estabilizada, valorizando a vida”, observou Tatiane Batista Rocha, da coordenação de saúde mental da SMS de Lagarto. “A iniciativa oportuniza mostrar como vem sendo desenvolvida a assistência à saúde mental nos diversos serviços à disposição da Rede de Atenção Psicossocial de Lagarto, conscientizando de que a campanha Setembro Amarelo deve permanecer por todo o ano na tentativa de diminuir os casos de suicídio”, complementou.

“Falar sobre a prevenção ao suicídio é uma campanha que merece destaque em nossas ações o ano inteiro”, lembrou Jamille Oliveira Canuto, da equipe multiprofissional do CAPS Aconchego. “Através da escuta profissional, independente da nossa área de formação, podemos ser multiplicadores em prol da conscientização e valorização da vida”, pontuou.

Causas multifatoriais

Ana Luiza Prado, responsável pela Unidade de Atenção Psicossocial do HUL, lembra que o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (2021) expõe aumento nas taxas de suicídio entre os anos 2010 a 2019, em especial na faixa etária entre 15 e 19 anos.

“Tendo em vista que o suicídio possui causas multifatoriais e que a maior parte do tratamento para esta demanda ocorre na atenção básica, a unidade realizou o evento Sistemas de Assistência à Saúde Mental no SUS em parceria com a SMS de Lagarto, tendo a participação ativa da Coordenadoria de Saúde Mental do Município”, observou a gestora do HUL.

“Foi um evento integrado, de alto aprendizado e emocionante, sobretudo por contarmos com estudantes e profissionais da UFS- Campus Lagarto, usuários do CAPS e profissionais do Município”, finalizou Ana Luiza.