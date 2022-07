HUL realiza mais de 1 mil internações no segundo trimestre de 2022

Ao longo do segundo trimestre do ano (abril/maio/junho) o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) realizou 5.754 atendimentos de pronto-socorro e proporcionou 1.051 internações. No mesmo período, a unidade hospitalar realizou 6.740 exames de RX; 1.447 tomografias computadorizadas; 854 ultrassonografias; 205 ecocardiogramas; 200 endoscopias; além de 37.796 exames clínicos laboratoriais.

Também ao longo do segundo trimestre/2022, a taxa média de ocupação hospitalar do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) girou em torno dos 205%, ressaltando em volume setores como a Unidade Amarela, em 147%; a Unidade Vermelha, em 120%; a Clínica Médica, em 94%; e a Clínica Cirúrgica, em 114 por cento.

Como unidade porta aberta de Urgência e Emergência, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) tem atingido ultimamente altas taxas de atendimento de porta e ocupação de leitos.

O quadro de lotação da unidade hospitalar também vem sendo reforçado pelo aumento considerável de internações de pacientes com doenças crônicas – decorrentes do não acompanhamento ou tratamento das patologias por especialistas ao longo da pandemia -, bem como pelo aumento de acidentes e traumas por agressões interpessoais e trânsito na região.

Fonte: HUL Ebserh