HUL organiza transmissão de jogo do Brasil para pacientes da UTI

A Copa do Mundo é acontecimento que mobiliza e desperta o interesse de todos, não sendo diferente para torcedores que circunstancialmente se encontrem em atendimento hospitalar, como aconteceu com alguns pacientes que se encontram internados na UTI Geral do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh).

Percebendo um certo desapontamento por parte de alguns usuários por ainda estarem em atendimento neste momento da Copa, a equipe do setor resolveu se articular para proporcionar a transmissão do jogo no ambiente da UTI, como aconteceu na sexta-feira com a partida entre Brasil e Camarões.

“Com segurança, cuidado e sem perder o foco da assistência possibilitamos um momento de descontração aos nossos pacientes conscientes, envolvendo toda a equipe com o único objetivo de proporcionar esse momento de humanização”, destacou Julia Farias, chefe da Unidade de Cuidados Intensivos da unidade hospitalar.

“Observamos a possibilidade de alguns pacientes em ficar distante da monitorização por um tempo (para que essa ação se tornasse possível), porém de forma segura e com a equipe em vigilância constante”, disse a gestora. “Aqueles conscientes que não poderiam ficar sem a monitorização, perguntamos se eles queriam sair do leito para participar e desta forma utilizamos o monitor de transporte para melhor vigilância”, complementou Júlia.

“Essa atenção diferenciada e demonstração de empatia se tornou possível pela sensibilidade da equipe em perceber o anseio e desejo dos pacientes”, ressaltou Paula Viviane Dantas, chefe do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HUL-UFS. “Pequenos gestos que fazem a diferença no cuidar!”, destacou.

Fonte: HUL-Ebserh