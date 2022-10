Huse abre processo de residência médica para 2023

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) abre processo seletivo para residência médica. As inscrições estão abertas desde o dia 10 e vai até 24 de novembro. O programa inclui vagas para clínica médica, cirurgia geral, pediatria, neonatologia, e as inscrições podem ser realizadas através do site da FUNESA.

O Programa é reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (MEC), e é dividido em duas fases: a prova objetiva, que acontecerá dia 17 de novembro, e a análise curricular para aqueles que passaram na primeira etapa.

O coordenador da residência médica do Huse, Fabio Alves, conta como o programa pode ser enriquecedor e abre portas para o futuro profissional. “A residência médica existe há 16 anos. Vários dos profissionais formados na residência do Huse, hoje trabalham conosco e em outros pontos da rede de assistência à saúde”, declarou.

Para mais informações sobre o processo seletivo os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (79) 3198-3800 ou (79) 3198-3808.

Fonte: SES