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Ibrain aparece entre os três mais citados em nova pesquisa para deputado estadual

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O deputado estadual Ibrain Monteiro (PV) aparece novamente em posição de destaque na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe. Pesquisa divulgada pelo Cinform coloca o parlamentar empatado na terceira posição entre os três nomes mais citados espontaneamente para deputado estadual, com 0,93% das intenções de voto.

No levantamento espontâneo, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Ibrain é o terceiro mais lembrado.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores, possui margem de erro de 2,53 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e está registrada sob o número SE-02682/2026.

O resultado reforça a presença de Ibrain entre os nomes lembrados pelo eleitorado sergipano na disputa proporcional.

“Sigo minha missão por Lagarto e por Sergipe com Deus à frente e gratidão”, disse.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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