Ibrain de Valmir acompanha assinatura de pavimentação e entrega de equipamentos em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir acompanhou, nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), uma série de agendas importantes ao lado do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, que reforçam o avanço dos investimentos e o desenvolvimento do município.

Na quarta-feira, Ibrain participou da assinatura da ordem de serviço para pavimentação no povoado Açu Velho, dentro do maior programa de infraestrutura da história de Lagarto. Já na quinta-feira, esteve presente na entrega de novos veículos que passam a integrar a frota municipal, com investimento superior a R$ 1,6 milhão, fortalecendo áreas essenciais como abastecimento de água e manutenção de estradas.

Durante as solenidades, o prefeito Sérgio Reis destacou a importância da parceria com o parlamentar e reconheceu o trabalho de Ibrain em defesa da população lagartense.

“Quero começar dizendo o quanto é importante ter um representante que defenda Lagarto de verdade. A gente precisa de alguém que seja voz ativa, que esteja firme na linha de frente, defendendo os interesses do nosso povo. E Ibrain tem feito isso com coragem, com determinação e com responsabilidade, inclusive enfrentando mentiras de quem nunca fez nada por nossa cidade e não quer ver Lagarto crescer”, afirmou o prefeito.

Sérgio Reis também agradeceu o apoio contínuo do deputado, especialmente nas ações voltadas à saúde. “Muito obrigado por essa parceria, por todo apoio e, principalmente, por tudo que você tem contribuído na área da saúde, ajudando a melhorar o atendimento para quem mais precisa”, completou.

Ibrain de Valmir ressaltou que seguirá acompanhando de perto as ações no município e contribuindo para que novos investimentos cheguem à cidade. “Nosso compromisso é com o povo de Lagarto. Estar presente, acompanhando cada obra e cada entrega, é garantir que os investimentos se transformem em melhorias reais na vida das pessoas”, destacou.

As agendas também contaram com a presença do deputado federal Fábio Reis, da vice-prefeita Suely Menezes, vereadores e lideranças locais, reforçando o trabalho conjunto em favor do desenvolvimento de Lagarto.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)