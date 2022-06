Ibrain de Valmir cobra realização de mutirões de saúde em Lagarto

Depois de fazer a indicação de n°384/2022, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), e desta ser aprovada por unanimidade pelos colegas parlamentares, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), cobrou do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, a sua execução. Trata-se de uma indicação para que seja realizado um mutirão de saúde no município de Lagarto.

Segundo o parlamentar, a indicação tem o objetivo de atender a população mais carente, que muitas das vezes não tem condições físicas, nem financeiras de se deslocarem até a capital sergipana para que possam realizar os seus atendimentos médicos.

“A população sergipana precisa de ações sociais mais efetivas e mais constantes. Assim como todo o nosso país, o nosso estado tem uma população muito carente. Se o governo do estado fizer uma programação constante, com mutirões que visitem cada um dos municípios teríamos uma redução gigantesca desta deficiência. Por esta razão, fizemos a indicação e esperamos que possamos atender os lagartenses o mais rápido possível”, comentou.