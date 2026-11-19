O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) aparece entre os nomes discutidos para ocupar a vice-presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) no biênio 2027/2028.

Segundo informações de bastidores divulgadas pelo portal Política Como Eu Vejo, a vaga pode integrar uma possível chapa encabeçada pelo deputado Jorginho Araújo (PSD). O deputado Paulo Júnior (PV) também é citado nas articulações para a vice-presidência.

A definição, porém, só ocorrerá após a posse dos deputados estaduais eleitos em 2026, quando será realizada a eleição da nova Mesa Diretora da Alese. O grupo escolhido ficará responsável pela condução do Legislativo sergipano a partir de fevereiro de 2027.

Atualmente, a vice-presidência da Casa é ocupada por Garibalde Mendonça (MDB), com mandato até 31 de janeiro de 2027. Além de Jorginho Araújo, Cristiano Cavalcante (União) e Luciano Bispo (PSD) também aparecem nas conversas pela presidência da Assembleia.