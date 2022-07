Ibrain Monteiro defende seu projeto para a regulamentação do Grau como esporte

Na manhã desta quarta-feira, 13, o deputado estadual Ibrain Monteiro (PV) fez o uso da palavra durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), onde falou sobre a importância da aprovação do seu Projeto de Lei que visa regularização da prática do Grau como esporte em Sergipe. O Grau é um termo usado para descrever a atividade de pessoas que conseguem andar em bicicletas ou motocicletas fazendo manobras radicais.

Na legislação, o grau é considerado como um crime, onde o artigo 174 do Código de Trânsito estabelece que promover tais eventos sem permissão da autoridade de trânsito responsável pela via é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir, além de ser crime previsto no artigo 291, I e 308.

O objetivo do PL é de descriminalização do esporte, colocar a atividade para ser praticada em locais adequados e retirar das ruas. Esta medida fará uma seleção automática das pessoas que são desportistas e dará maior responsabilidade para os que não fizerem o uso dos locais devidamente autorizados. A ideia de que assim como o motocross, o grau seja um esporte legal.

Presença

Agradecer a presença dos praticantes do esporte, que fazem parte da Associação 26 motoShow de Aracaju, e do Vereador de Nossa Senhora do Socorro, Chicão do povo, que é um dos apoiadores do movimento.