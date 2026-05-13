Idoso de 84 anos é socorrido após ficar com aliança presa no órgão genital em Poço Verde

Um idoso de 84 anos precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe após ficar com uma aliança presa no órgão genital no município de Poço Verde.

Segundo informações, o homem procurou inicialmente uma unidade de saúde, mas devido à complexidade da situação, os bombeiros foram acionados para realizar a remoção do objeto.

Os militares utilizaram ferramentas específicas para cortar a aliança e conseguiram retirar o material sem causar ferimentos mais graves ao paciente.

Fonte: Tv Atalaia