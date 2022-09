Idoso é perseguido e morto após atropelar cachorro em Aracaju

Um idoso, de 62 anos, foi morto a golpes de arma branca na última quarta-feira, 14, em Aracaju. De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar, o crime ocorreu, após a vítima atropelar e matar o cachorro do autor do crime.

Segundo a PM, uma testemunha que estava como passageira do veículo da vítima relatou aos policiais que o idoso conduzia seu veículo pelo Conjunto Manoel Preto, quando um cão atravessou a via, foi atropelado e morreu ainda no local.