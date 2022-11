IFS abre inscrições para 1.700 vagas em diferentes modalidades de ingresso

Entre os dias 04 e 22 de novembro, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) estará com inscrições voltadas para o Processo Seletivo com ingresso em 2023.1, com ofertas de vagas para reintegração, portador de diploma e transferências externa e interna. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita, por meio do preenchimento eletrônico do formulário de inscrição e da inclusão de documentos solicitados nos editais da seleção.

As vagas são destinadas para a forma de ingresso através da transferência externa (graduação e subsequente), destinada a alunos de outras instituições (pública ou privada); transferência interna (graduação e subsequente), oportunidade em que o estudante do IFS poderá mudar de curso; reintegração (graduação e subsequente), destinada a estudantes desligados do IFS e que desejam retornar à instituição; e portador de diploma (graduação), oportunidade para graduados ingressarem em outro curso superior.

As vagas, entre cursos de graduação e técnico subsequente, são destinadas aos nove campi do Instituto: Aracaju, Glória, Tobias Barreto, Lagarto, Propriá, Socorro, Itabaiana, Estância e São Cristóvão.

Atenção, candidato!

O IFS não se responsabilizará por solicitação de inscrições não recebidas por motivos técnicos do candidato. É importante também que os candidatos guardem o comprovante de inscrição, devendo este ser impresso, sendo o número de inscrição a única identificação do candidato (login e senha) e única forma de acesso às etapas posteriores da seleção.

Datas importantes

A inscrição de cada candidato será analisada de acordo com os critérios de seleção e avaliação de cada edital. O resultado preliminar desta seleção está previsto para 12 de dezembro, com período de recurso de 12 a 13 de dezembro e resultado final previsto para 19 de dezembro.

No período de 09 a 13 de janeiro, será realizada a matrícula presencial dos classificados em 1ª chamada. Os aprovados deverão dirigir-se até seu campus de inscrição e levar toda documentação solicitada nos editais do Processo Seletivo.

Documentos para inscrição e editais:

Os candidatos que se inscreverem como Portador de Diploma deverão anexar os seguintes documentos no ato da inscrição: RG e CPF; se o candidato for menor de 18 anos deverá anexar também, o RG do seu responsável legal; histórico da graduação; diploma ou Declaração de conclusão informando a data de colação de grau e quando o diploma será liberado; ementas das disciplinas cursadas, com carimbo do setor competente.

Para aqueles que optarem pela Reintegração, nas modalidades subsequente e superior, deverão anexar: RG e CPF; se o candidato for menor de 18 anos deverá anexar também, o RG do seu responsável legal.

Os que desejam concorrer a uma das vagas da Transferência Externa, para cursos de Graduação e Técnico Subsequente, deverão inserir no sistema: RG e CPF, caso o candidato seja menor de 18 anos deverá anexar também, o RG do seu responsável legal; histórico do curso que está matriculado; comprovante de matrícula ou de trancamento de matrícula; ementas das disciplinas cursadas, com assinatura e carimbo do setor competente ou código de verificação.

Por fim, para os interessados nas vagas da Transferência Interna, destinadas a cursos de Graduação e Técnico Subsequente, devem anexar: RG e CPF; se o candidato for menor de 18 anos deverá anexar também, o RG do seu responsável legal; histórico com código de validação do curso que está matriculado.

Fonte: IFS