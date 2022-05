IFS: Alunos de Lagarto visitam quilombo em Simão Dias

Estudantes dos 2º anos do Curso integrado de Rede de Computadores do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, realizaram visita técnica à Comunidade Quilombola Sítio, no Povoado Sítio Alta, em Simão Dias. A iniciativa fez parte da disciplina de História ministrada pela professora Drª Mariana Barreto, na tarde da última quarta-feira, 18.

Para que a visita fosse realizada, os alunos desenvolveram, ainda na sala de aula, diversas atividades a exemplo de debates sobre questões quilombolas, levantamento histórico, apresentação de vídeos educativos, elaboração de quiz, caça palavras e poemas, entre outras.

A professora Mariana Barreto acredita que a sala de aula deve ser ativa e repleta de ações para incentivar o aluno a colocar em prática o protagonismo. “A visita proposta na Comunidade Quilombola, do povoado Sítio Alto, foi de extrema importância. O debate com os alunos sobre a questão quilombola também, pois é uma pauta que não pode estar ausente e nem invisível, já que faz parte da nossa formação histórica”, comentou.

Para ela, essas atividades são essenciais para a construção de conhecimentos práticos que beneficiam a comunidade acadêmica. “Sem dúvida, a ideia de produzir vídeos educacionais foi de extrema importância, pois são linguagens utilizadas na sala de aula que o professor pode usar para salvaguardar a memória das comunidades quilombolas. E o Sítio Alto constitui um celeiro de histórias para serem contatas e requer ajuda, principalmente, no que se refere à luta pelo direito as terras e a valorização histórica e cultural”, explicou.

Milena Dall Agnol, uma das estudantes que participaram da visita, disse que teve uma experiência muito gratificante com a visita técnica a comunidade quilombola. “Conheci Dona Finha que acolheu muito bem a gente, além de ter conhecido várias ervas medicinais que não tinha conhecimento; uma visita técnica cheia de aprendizagem”, afirmou.

Já o aluno Gilmar Damasceno, destacou que a iniciativa foi importante para a aprendizagem de novas culturas. “Foi incrível ir até esta comunidade quilombola! A líder conhecida como Dona Finha recebeu a todos muito bem, nos contou sua história e desafios. Todos da comunidade foram muito atenciosos, mostraram um pouco da sua cultura através do canto e outros”, finalizou.

Fonte: IFS