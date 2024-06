IFS divulga edital para concurso público de professores

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) divulgou o edital para o concurso público com 183 vagas para professor de ensino básico, técnico e tecnológico.

As inscrições vão até o dia 17 deste mês e devem ser feitas pelo site do Instituto Verbena, banca organizadora, escolhida para fazer a seleção que ocorrerá em três etapas: prova objetiva de múltipla escolha no dia 21 de julho, além de prova de desempenho didático entre os dias 23 e 28 de agosto) e, por fim, prova de títulos.

O edital também define a remuneração básica do cargo em regime de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, em R$ 4.875,18 e que pode chegar a até R$ 10.481,64. Já no regime de 20 horas semanais, o vencimento básico é de R$ 2.437,59 e pode chegar a até R$ R$ 3.839,21, além dos benefícios.

Fonte: G1 Sergipe