IFS encerra inscrições do Processo Seletivo 2022.2 dia 09 de junho

Se você ainda não se inscreveu para o Processo Seletivo 2022.2 do Instituto Federal de Sergipe (IFS), ainda dá tempo! Afinal as inscrições terminam nesta quinta, 09, e devem ser feitas de forma virtual, por meio de formulário de inscrição. Nesta seleção, estão sendo ofertadas vagas em cursos de Graduação (Campi Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Glória); e para os cursos Técnicos de Nível Médio na forma Subsequente (todos os campi da instituição).

O método de seleção de candidatos ocorrerá através de provas objetivas, e no caso de ingresso para cursos de graduação, ainda haverá uma redação. São 1310 vagas no total, sendo 295 para os cursos de graduação (cursos superiores ofertados para quem já concluiu o ensino médio) e 1.015 para os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente (ofertados para quem concluiu o ensino médio e deseja fazer um técnico).

Os interessados que se inscreverem devem pagar uma taxa (GRU) R$ 5,00, devendo o pagamento ser efetuado em qualquer agência ou aplicativo do Banco do Brasil até o dia 10 de junho, sendo importante que o candidato tenha guardado o seu comprovante de pagamento.

Método de seleção: provas

Nesta seleção, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, com conteúdos das disciplinas de: português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, espanhol ou inglês, a serem realizadas nos dias 19/06 (graduação) e 03/07 (subsequente). Os candidatos às vagas dos cursos superiores serão submetidos também a uma redação. As provas serão realizadas no horário das 9h às 13h (horário local).

Reserva de vagas

Em cumprimento à Lei 12.711 de 29/08/2012, o IFS disponibiliza 50% de suas vagas para ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros (pretos ou pardos) e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário-mínimo e para pessoa com deficiência.

Assim, os inscritos como candidatos negros (pretos ou pardos) passarão por uma banca de avaliação de heteroidentificação étnico-racial, que analisará os aspectos fenotípicos dos candidatos à seleção.

Informações e datas importantes

As inscrições para o Processo Seletivo do IFS ocorrerão no período de 17 de maio a 09 de junho, com divulgação do resultado preliminar no dia 08 de julho para os cursos de graduação e 20 de julho para os cursos técnicos subsequentes. A solicitação de isenção deverá ser realizada de 17 a 30 de maio, tendo o seu resultado divulgado no dia 02 de junho. Já o pagamento dos boletos da taxa de inscrição deverão ser pagos até o dia 10 de junho.

Todos os recursos a respeito do Processo Seletivo deverão ser enviados ao e-mail: O resultado final será divulgado no dia 22 de julho, através do portal de ingresso do IFS.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas, prazos e resultados do processo seletivo. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), pelo telefone: (79) 3711-1888 ou através do e-mail [email protected]

Fonte: IFS