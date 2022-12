IFS inclui mais cursos técnicos integrados no processo seletivo 2023.1

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), por meio da Diretoria de Gestão de Ingresso (DGI), retificou o edital nº 31/2022/DGI/Proen, destinado ao preenchimento de vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio. A alteração se deve à inclusão dos cursos de Manutenção e Suporte em Informática e Administração nos campi Socorro e Tobias Barreto, respectivamente.

As inscrições seguem abertas até 30 de dezembro, devendo ser realizadas gratuitamente pela Internet, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e inserção das informações solicitadas. Além do edital de vagas para cursos técnicos integrados, o Instituto está com edital aberto também para o preenchimento de vagas em cursos técnicos de nível médio integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

São mais de 900 vagas nessas duas modalidades de ensino, contemplando os campi: Aracaju, Estância, Tobias Barreto, Socorro, Lagarto, Itabaiana, Glória e São Cristóvão. O curso técnico integrado ao nível médio é destinado ao estudante que terminou o ensino fundamental e deseja fazer o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo. Já o Proeja destina-se ao aluno maior de 18 anos que concluiu o ensino fundamental, mas quer fazer o nível médio aliado ao técnico.

As seletivas para os cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja se darão por meio da realização de um sorteio eletrônico público, realizado no canal oficial do IFS no YouTube, tendo a participação de no mínimo três servidores do IFS.

Ao se inscrever, o participante terá um número atribuído pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Será utilizada uma seed (semente) para sortear os números dos candidatos inscritos no processo seletivo. A previsão é que o sorteio aconteça em 10 de janeiro de 2023.

Datas importantes

Inscrições para cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja: 17/10 a 30/12/22

Sorteio eletrônico dos cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja: 10/01/23

Convocação para a Avaliação médico-pericial para os PcD’s: 11/01/23

Matrícula dos candidatos aprovados em 1ª chamada (presencial no campus): 11 a 13, 16 a 20/01/2023

Fonte: IFS