IFS lança versão 3.0 de aplicativo com calendário acadêmico e notificações

Um aplicativo intuitivo, prático e que facilita a vida do estudante em seu dia a dia. O IFS Digital é uma realidade desde 2017 para os quase sete mil alunos com matrícula ativa no Instituto Federal de Sergipe (IFS). Através dele, é possível que o discente possa consultar material de aula, notas, faltas, horário e local de aula; tenha acesso à carteirinha estudantil, entre outras funcionalidades. A grande novidade é que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) acaba de lançar a versão 3.0 do programa.

A partir desta semana, o aplicativo passa a ser integrado ao IFS Calendário, oportunizando mais um benefício ao estudante da instituição, já que o calendário acadêmico ficará disponível e o aluno também poderá receber alertas com eventos ou datas de seu interesse a partir desta funcionalidade. Rafael Oliva, programador visual do setor, explica que a ideia foi fazer algo interativo, utilizando como experiência para desenvolvimento, o Google Calendário.

“Nosso objetivo é trazer essas informações com mais inteligência para o aluno e beneficiá-lo. O IFS Calendário foi criado como um software e disponibilizado para a Pró-reitoria de Ensino (Proen) e agora estamos realizando esse desejo antigo de implementá-lo em nosso aplicativo”, conta Rafael.

Segundo o coordenador de Sistemas da Informação (CSI) do Instituto, Rodrigo Fontes, desde o início a preocupação era em tornar as notificações altamente configuráveis, a fim de que o estudante só seja notificado do evento de seu interesse e no tempo desejado. Ele explica que esse e outros serviços são possíveis devido à Fábrica de Softwares coordenada pela DTI, através da CSI.

“É uma preocupação nossa entregar produtos que agreguem valor à comunidade acadêmica e que estejam alinhados com o planejamento estratégico institucional. Estamos colhendo bons frutos! Afinal, hoje contamos com produtos de sucesso como o IFS Digital e o IFS Calendário – pensados e desenvolvidos pelo Instituto e que vem sendo referência para outras instituições como o Instituto Federal do Acre (IFAC), que implementou o IFS Calendário em seu sistema”, ressalta Rodrigo.

Nova versão

A versão 3.0 do IFS Digital manterá as telas conhecidas e aprovadas pelos estudantes. No entanto, uma interface completamente nova foi criada para o novo módulo Calendário Acadêmico quando comparado ao IFS Calendário.

“Apesar de ser responsivo (capacidade de se adequar a dispositivos diferentes), nós nos preocupamos em criar um visual que lembrasse os aplicativos de calendário dos celulares, traduzindo para essa linguagem visual e, além de tudo, implementar uma outra funcionalidade que o IFS calendário não tinha: a notificação para o aluno de suas atividades”, antecipa Rafael.

Feedback positivo

Há cinco anos o IFS Digital é utilizado pelos estudantes do IFS nas diferentes modalidades de ensino, que envolvem desde os cursos técnicos aos cursos de nível superior. Rodrigo lembra que hoje o programa é avaliado com 4.4 estrelas na Play Store do Google (numa escala de 0 a 5), tendo avaliação superior a aplicativos similares de diversas instituições públicas e privadas espalhadas no país.

Sobre o impacto positivo dos números em relação ao aplicativo, Rodrigo detalha que hoje são mais de 18 mil instalações e 6,87 mil dispositivos em uso constante do aplicativo, o que segundo ele é um número bastante expressivo e satisfatório, quando comparado ao número de estudantes com matrícula ativa na instituição.

Atualmente, o IFS Digital encontra-se disponível na Play Store e na Web através do link: https://ifsdigital.ifs.edu.br/, mas a CSI vem trabalhando para que em breve o programa possa ser disponibilizado novamente na loja da Apple.

Fonte: IFS